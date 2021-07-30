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AFAD yangındaki korkunç görüntüleri paylaştı! Anne ve kızı...

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 30.07.2021
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AFAD yangındaki korkunç görüntüleri paylaştı! Anne ve kızı...

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınında alevlerin arasında kalan bir anne ve kızını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kurtardı. O anlara ait görüntüler ise AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

SON DAKİKA HABERİ: AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Adana Kozan ilçesi Salmanlı Mahallesi'ne ulaşan AFAD, ANDA ve YAKUT ekiplerimiz, 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızını görüntüdeki alevlerin içinden kurtardı. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize sonsuz teşekkürler" denildi.

AFAD yangındaki korkunç görüntüleri paylaştı! Anne ve kızı.. AFAD YANGINDAKİ KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI! ANNE VE KIZI..

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