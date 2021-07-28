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Muğla'da evin bahçesinde bulundu! Soruşturma başlatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Muğla'da evin bahçesinde bulundu! Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesinde bir evin bahçesinde tarihi değer taşıyan mimari sütun bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozarmut Mahallesinde ikamet eden S.Ç. isimli şahsın evinde mimari sütun parçası olduğu bilgisinin alınması üzerine ev ve eklentilerinde yapılan aramada; evin bahçesinde Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen mimari sütun parçası ele geçirildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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