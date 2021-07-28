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Adana'da bunaltan sıcak! Ağaç gölgesinde uyuyan vatandaşı öldü sandılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Adana'da bunaltan sıcak! Ağaç gölgesinde uyuyan vatandaşı öldü sandılar

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da gün içerisinde termometreler 46 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini ağaç gölgesi altına attı. Öte yandan sıcak havada rahatsızlanıp gölgede uyuyakalan bir kişiyi ise başka vatandaşlar uyandırıp elini yüzünü yıkattı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre hava sıcaklığı 14.00 itibariyle 40 derece ölçüldü. Güneş altındaki ve araç termometleriyse ise 46 dereceyi gösterdi.

Adana'da bunaltan sıcak! Ağaç gölgesinde uyuyan vatandaşı öldü sandılar

Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı.

Adana'da bunaltan sıcak! Ağaç gölgesinde uyuyan vatandaşı öldü sandılar

Mehmet Yılmaz isimli vatandaş ise sıcak hava nedeniyle rahatsızlanıp ağaç gölgesinde uyuya kaldı. Bu sırada uyuyan vatandaşı gören başka bir vatandaş ise Yılmaz'ı uyandırıp elini yüzünü yıkattı.

Adana'da bunaltan sıcak! Ağaç gölgesinde uyuyan vatandaşı öldü sandılar

İşi olduğu için evden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen ve Adana'nın çok sıcak olduğunu belirten bir vatandaş, "Adana çok sıcak. Yanıyor.

Adana'da bunaltan sıcak! Ağaç gölgesinde uyuyan vatandaşı öldü sandılar

Dışarı bile çıkamıyoruz. Az önce uyuyan adamı öldü sandık. Güneşten çıkamıyoruz. Aslında yola çıkıp silahı alacaksın ve güneşe sıkacaksın.

Adana'da bunaltan sıcak! Ağaç gölgesinde uyuyan vatandaşı öldü sandılar

Her yer soğuk bizim Adana yanıyor. Gölge daha sıcak. Güneşe çıkamıyoruz, gölgede pişiyoruz. Adana cehennem gibi yanıyor. Cehennem harbiden Adana'nın altında" diye konuştu.

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