Tesettür mayoları beğenmeyince harekete geçen Beyza Doruk kısa sürede sektörün önde gelen ismi oldu

Sosyal medya fenomeni Beyza Doruk, internette kullandığı 'Suu Sever' adıyla bir tesettür mayo markası kurdu. Markanın ürünlerini kendi tasarlayan Doruk, Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinde en çok satan ve favorilenenler arasına girince moda dünyasının ilgisini çekmeyi başardı.

YÜZDE 90 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Tesettür mayo alanındaki ürünleri beğenmeyince tasarımcılığa el atan ve kısa sürede büyük başarı elde eden Beyza Doruk, tüketicilerden gelen yorumların kendisini çok mutlu ettiğini söyledi: "Türkiye'de tesettür mayo sektörünü yetersiz buluyordum. O yüzden kendim mayo tasarlamaya başladım. 'By Suu Sever' markasıyla satışa sunduğumuz ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Müşteri memnuniyet oranımız yüzde 90'ın üzerinde." Ünlü influencer, bu yeni alanda elde ettiği başarı için de "Başarı asla tesadüf değildir. Ben bu iş için ciddi emek harcıyorum, tasarımların her detayıyla bizzat ilgileniyorum" yorumunu yaptı.