'Dur' ihtarına uymadı! Polisi metrelerce sürükledi

Bu arada, sürücünün kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu otomobilinin üzerinde sürüklemesi KGS kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Azerbaycan Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Kerim E.'yi yakalamak için polis ve bekçilerin araca koşması, sürücünün kaçmaya çalışması ve bu sırada polis memurunun otomobilin kaputuna tutunarak sürüklenmesi yer alıyor.

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