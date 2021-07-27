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Çorlu Deresi simsiyah akıyor! İsyan ettiler: Camları açamaz hale geldik

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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Çorlu Deresi simsiyah akıyor! İsyan ettiler: Camları açamaz hale geldik

Kirliliğiyle gündemden düşmeyen Ergene Nehri'nin önemli kollarından biri olan Çorlu Deresi, endüstriyel atıklar nedeniyle simsiyah akmaya devam ediyor. Sıcak havanın da etkisiyle artan ağır koku nedeniyle vatandaşlar pencere ve kapılarını açamaz hale geldi.

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi simsiyah akarken, endüstriyel ve evsel atıkların da karışmasıyla derenin yaydığı ağır koku mahalleliyi cam ve kapı açamaz duruma getirdi.

Çorlu Deresi simsiyah akıyor! İsyan ettiler: Camları açamaz hale geldik

Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, derenin özellikle havaların ısınmasıyla kokusunun daha da arttığını ve ilçenin tamamını etkilediğini söyledi.

Çorlu Deresi simsiyah akıyor! İsyan ettiler: Camları açamaz hale geldik

'SAĞLIKLI BİR ERGENE'DE YAŞAMAK İSTİYORUZ'
Kirlilik ve kötü koku nedeniyle vatandaşların çocuklarını dışarıya oynamaya salmakta bile korku yaşadıklarını belirten Tuncay, "Ağır metal kokusu, ciğerleri yakan bir kokuyla karşı karşıyayız maalesef Ergene Nehrimizde.

Çorlu Deresi simsiyah akıyor! İsyan ettiler: Camları açamaz hale geldik

Özellikle Sağlık Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi bölgemiz bu kokulardan çok fazla etkilenmekte.

Çorlu Deresi simsiyah akıyor! İsyan ettiler: Camları açamaz hale geldik

Bununla ilgili vatandaşlarımız hem kanserojen etkiden hem de ağır kokudan dolayı şikayetçi ama yetkililerin hiçbir şekilde bir adım atamamasından daha da çok şikayetçi.

Çorlu Deresi simsiyah akıyor! İsyan ettiler: Camları açamaz hale geldik

Bizler Ergeneli vatandaşlar olarak bir an önce bu kokulardan uzaklaşmak ve sağlıklı bir Ergene'de yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Çorlu Deresi simsiyah akıyor! İsyan ettiler: Camları açamaz hale geldik

Mahalle sakinlerinden Ali Türk ise, "Derenin kokusu ayrı bir dert, bunun yanında etrafına da çöpler atılıyor. Yazıktır, günahtır. Birinden kurtulacağız derken bir de atılan çöplerle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

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