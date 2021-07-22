Ayvalık’ta bayram yoğunluğu: Cunda Adası doldu taştı! Giriş yolu 4 saat kapatıldı



Ayvalık'ın marka haline gelmiş bir isminin olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, "Tabi biz bu güzel tatil merkezi için gerekli her türlü tanıtımı yapıyoruz ama bunun dışında da pandemi insanların yaşam biçimlerini değiştirmiş durumda. Doğal olarak da Ayvalık ulaşılabilir bir yer oldu. İstanbul, İzmir, Bursa gibi merkezlere yakınlığı nedeniyle de tercih haline geldi. Günümüzde insanlarımız dikine binaların değil, yatay binaların yoğun olduğu kentlerde tatillerini geçirme ihtiyacı hissediyor. Ayvalık bu konuda şanslı. Ayvalık'ın pandemi sürecinde çok iyi yönetildiğine inanıyorum. Bunun yanı sıra da Ayvalık denizleri müsilajdan uzakta. Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü tabiat parkı gibi gezilecek alanlarının çeşitliliğiyle, gastronomisiyle Ayvalık tercih sebebi oluyor. Biz de bundan son derece memnunuz. Bu doluluktan gördüğümüz kadarıyla esnafımız da memnun. Pandeminin ardından 9 günlük uzun tatil bize mutluluk verdi" diye konuştu.