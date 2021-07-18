Denizli'de korkunç kaza: İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti dört kişi yaralandı
Denizli'de sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Osman Türk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Denizli'de sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçları gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Osman Türk isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılan 4 kişiye ise yaptığı ilk müdahalenin ardında hastaneye kaldırdı. Türk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımıyla götürülürken, ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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