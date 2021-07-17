Aşırı sıcaklar 808 kişinin ölümüne yol açtı! Kanada'da kırmızı alarm
Son dakika haberi... Kanada, aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülkede yüzlerce insan aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetti. British Columbia Adli Tıp Kurumu'nun, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin açıkladığı verilere göre 25 Haziran-1 Temmuz arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak toplam 808 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Kanada'da British Columbia Adli Tıp Kurumu, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin istatistikleri güncelledi.
1 HAFTADA 808 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Güncellenen verilerle birlikte 25 Haziran-1 Temmuz arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak toplam 808 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi.
VERİLER GEÇİCİ
Soruşturmalar ve otopsiler tamamlanmadığı için 808 ölümün kaçının doğrudan sıcaklıkla ilişkili olduğunu henüz tam olarak belirlenemezken, söz konusu verilerin geçici olduğu ve değişebileceği aktarıldı.
HAYATINI KAYBEDEN ÇOĞU YAŞLI
Hayatını kaybedenlerin çoğunun klimasız evlerde tek başına yaşayan yaşlılar olduğu kaydedildi.
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