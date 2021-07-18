Bursa'da alkollü sürücüden polise sitem: Yakaladınız çok güzel oldu

"YAKALADINIZ ÇOK GÜZEL OLDU"

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 200 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücü Şahin A. kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel oldu. Ehliyetim artık yok diye işten de çıkaracaklar." diyerek tepki gösterdi. Bir süre polis ekiplerine direnen Şahin A.'nın ehliyetine 6 ay süre el konulurken alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL ceza kesildi.

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