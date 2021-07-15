Bugün sela okunacak mı? 15 Temmmuz etkinlikleri, bu sene Kovid-19 salgını sebebiyle özel tedbirler alınarak gerçekleştiriliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında en çok merak edilenlerden biri de bugün sela okunup okunmayacağı oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün sela okunacak mı? 15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz genelgesi ve sela saati...

BUGÜN SELA OKUNACAK MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacak.

DİYANET'TEN '15 TEMMUZ' GENELGESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.