15 Temmuz'da kargo şirketleri çalışıyor mu? FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, vatandaşların direnişiyle kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde şehitler saygıyla anılıyor. 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesinin ardından kargo şirketlerinde işleri olan vatandaşlar, bugün kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de perşembe günü yani yarın kapalı olacak.

Buna göre, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat ve PTT Kargo 16 Temmuz Cuma günü normal mesaiye devam edecek. 19 Temmuz Pazartesi günü arefe günü yarım gün tatil olacağı için kargo şirketleri arefe gününde öğlene kadar hizmet verecek. Kurban Bayramı süresince yani 20-21-22-23 Temmuz tarihlerinde ise kargo şirketleri kapalı olacak.