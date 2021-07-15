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15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu? Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, TEB, ING...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu? Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, TEB, ING...

15 Temmuz'da bankalar açık mı? Bugün 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü... 15 Temmuz'un resmi tatil olarak ilan edilmesinin ardından gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. 15 Temmuz'da yani bugün bankalarda işleri olan vatandaşlar, bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu? Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, TEB, ING bugün çalışıyor mu? İşte cevaplar...

15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu? Bugün bankalar açık mı? gibi sorular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde TSK içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. 15 Temmuz'un 5. yıldönümü kapsamında yurt genelinde bazı etkinlikler düzenleniyor. 15 Temmuz tarihinde bankalarda işleri olan vatandaşlar, bugün bankaların çalışıp çalışmadığını araştırıyor. İşte merak edilenler...

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Kamu ve özel bankalar resmi tatil günlerinde kapalıdır. Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de bankalar hizmet vermiyor. Bankada işleri olan vatandaşlar, 16 Temmuz Cuma günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

15 TEMMUZ'DA EFT YAPILABİLİYOR MU?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için bugün yapılan EFT işlemleri bir sonraki iş gününde hesaplara geçecek. Ancak FAST sistemi ile 7/24 para gönderebilirsiniz.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte kamu ve özel bankaların çalışma saatleri:

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank hafta içi 09.00 - 12.30 ile 13.30 - 17.00 arasında hizmet vermektedir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası şubeleri hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

HSBC BANKASI

HSBC Bankası şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ING BANK

ING Bank şubeleri çalışma saatleri 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 arasındadır.

İŞ BANKASI

İş Bankası şubeleri hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB

TEB hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası şubeleri hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 arasında hizmet vermektedir.

HALKBANK

Halkbank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

VAKIF BANK

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

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