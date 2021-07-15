15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu? Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Garanti, Ziraat, Halkbank, TEB, ING...

15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu? Bugün bankalar açık mı? gibi sorular, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde TSK içerisindeki FETÖ mensubu bir grup subay tarafından Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. 15 Temmuz'un 5. yıldönümü kapsamında yurt genelinde bazı etkinlikler düzenleniyor. 15 Temmuz tarihinde bankalarda işleri olan vatandaşlar, bugün bankaların çalışıp çalışmadığını araştırıyor. İşte merak edilenler...

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Kamu ve özel bankalar resmi tatil günlerinde kapalıdır. Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de bankalar hizmet vermiyor. Bankada işleri olan vatandaşlar, 16 Temmuz Cuma günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

15 TEMMUZ'DA EFT YAPILABİLİYOR MU?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için bugün yapılan EFT işlemleri bir sonraki iş gününde hesaplara geçecek. Ancak FAST sistemi ile 7/24 para gönderebilirsiniz.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte kamu ve özel bankaların çalışma saatleri: