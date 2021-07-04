SON DAKİKA | Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi (2021 son depremler)

SON DAKİKA | Kadilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Depremin saati 20:30 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 5.5 kilometre olduğu aktarıldı.

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