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SON DAKİKA | Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi (2021 son depremler)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
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SON DAKİKA | Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi 2021 son depremler

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Kadilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Depremin saati 20:30 olarak kayıtlara geçerken, derinliğinin ise 5.5 kilometre olduğu aktarıldı.

2021 SON DEPREMLER

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