Fethiye'deki Belcekız Plajı'nda büyük facia: 1 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı (Kaptan için flaş karar)

Fethiye'deki Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nın 50 metre açıklarında dün batan tur teknesinde, Yunus Emre Yılmaz'ın (2) hayatını kaybetmesi ve ölen çocuğun annesi Nazlıhan Nur Yılmaz (34) ile kız kardeşi Ravza'nın (5) yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.