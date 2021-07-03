Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman sona erecek? 5 günlük hava durumu

ÇOK SAYIDA İLE UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aralıklı ve yerel olarak Pazar günü akşam saatlerine kadar devem etmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.