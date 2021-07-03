Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman sona erecek? 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edilirken vatandaşlardan olası su baskınlarına ve sele karşı dikkatli olmaları istendi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de yağış ne zaman sona erecek? 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağışın beklendiği ifade edilirken yağışın başlamasına ilişkin günlere de yer verildi.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafndan yapılan uyarıda "Pazar günü Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kısa süreli fırtına ve hortum tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
ÇOK SAYIDA İLE UYARI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aralıklı ve yerel olarak Pazar günü akşam saatlerine kadar devem etmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE DE ETKİLİ OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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