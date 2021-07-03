Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı: Can pazarının yaşandığı olayda 3 kişi yaralandı
YAŞAM AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkisinde kıyıya 15 metre kala su alarak battı. Teknede bulunanların çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı. Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.
İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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