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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı: Can pazarının yaşandığı olayda 3 kişi yaralandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı: Can pazarının yaşandığı olayda 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkisinde kıyıya 15 metre kala su alarak battı. Teknede bulunanların çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı. Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Ölüdenizde tur teknesi battı! ÖLÜDENİZ'DE TUR TEKNESİ BATTI!
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