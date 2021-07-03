Son dakika: İstanbul Çekmeköy'de zincirleme kaza: Biri çocuk 5 yaralı





Kazaya karışan sürücülerden biri, "Biz tünelden çıktıktan sonra seyir halinde gidiyorduk. Önümüzde bir kaza vardı. Bir araç aniden sola kırdı. Yollar ıslaktı. Araba kontrolden çıktı. Kazada yaralılar var ama ölü yok." dedi.



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