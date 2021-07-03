Son dakika: İstanbul Çekmeköy'de zincirleme kaza: Biri çocuk 5 yaralı
Son dakika haberine göre; İstanbul Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, çekiciyle kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Taşdelen mevkii Şile istikametinde saat 08.00 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekipleri, yaralanan M.T, M.D, Y.Ö. G.D ve B.T. isimli çocuğa olay yerinde müdahale etti.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, çekiciyle kaldırıldı.
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