Zabıtayla esnaf arasında arbede çıktı! Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti: Müşterinin önünden masalar kırılarak alındı

"BU ŞEKİLDE BENİM MALIMI ALAMAZSIN"



Kadıköy'de kafe işleten Nihal Düzkesen, "Dışardan sesler gelmeye başladı. Dışarı bir çıktım, zorla masalarımızı sandalyelerimizi alıyorlar. Yani ben tutuyorum, zabıta çekiyor, şikayet var diye. Şikayet vardır. Ama bu şekilde benim malımı alamazsın. Yani resmen gasp ettiler. Bu şekilde olmaz, herkesin bir adabı var. Varsa suçumuz kesin cezamızı" dedi.