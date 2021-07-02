Zabıtayla esnaf arasında arbede çıktı! Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti: Müşterinin önünden masalar kırılarak alındı
Kadıköy'de esnaf ile zabıta arasında kaldırım işgali gerekçesiyle gerginlik yaşandı. CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, esnafın iş yerleri önüne koyduğu masa ve sandalyelere el koyunca arbede çıktı.
Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi'nde buluna bazı kafe ve restoranların kaldırıma koyduğu masa ve sandalyelere el koydu. Kamyonetlerle sokağa gelen zabıta ekipleri, masa ve sandalyeleri tek tek kamyonetlere yüklemeye başladı.
Bu sırada esnafla zabıta arasında arbede yaşandı. Yaşanan bu gerginlik cep telefonu kamerasına da yansıdı. Arbedede Ayhan Kütük adlı esnaf yaralandı.
"BU ŞEKİLDE BENİM MALIMI ALAMAZSIN"
Kadıköy'de kafe işleten Nihal Düzkesen, "Dışardan sesler gelmeye başladı. Dışarı bir çıktım, zorla masalarımızı sandalyelerimizi alıyorlar. Yani ben tutuyorum, zabıta çekiyor, şikayet var diye. Şikayet vardır. Ama bu şekilde benim malımı alamazsın. Yani resmen gasp ettiler. Bu şekilde olmaz, herkesin bir adabı var. Varsa suçumuz kesin cezamızı" dedi.
Bir başka işletmeci Neşenur Altunkaya ise "Gerçekten görüntü korkunçtu. Çünkü belediyenin zabıta ekipleri orada masaları kırarak, insanlara sert müdahale ederek, bütün masaları tek tek kendi kamyonlarına atmaya başladılar. Seslenmeye çalıştık. Ceza yazın, ikazda bulunun ama bu şekilde muamele yapmayın. Yani insani bir muamele değildi" şeklinde konuştu.
Eda Göle de "Her şey çok hızlı gelişti zaten. Hiçbir uyarı hiçbir önceden haber etme olmadan müşterilerim otururken önlerinden masa sandalye çekilerek, kırıla kırıla hepsi alınıp götürüldü" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Telafi eğitimi başladı mı, zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor ve başvuru tarihi ne zaman?
- İşten çıkarma yasağı bitti mi, kalktı mı? Temmuz ayında işten çıkarma olacak mı, var mı? Merak edilen detay...
- Cep telefonları kaç taksitle satılacak? Cep telefonu taksit sayısı kaç oldu? En fazla...
- Aşk 101 için beklenen sinyal... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Bir dizinin daha nefesi yetmedi, finale gidiyor! Tarih belli oldu! Oyuncular ise...
- En güzel, farklı Cuma gecesi mesajları ve resimli sözleri! Dualı, hadisli Cuma mesajları güzel sözleri...
- PTT hesabına anında yatıyor! 20 bin liraya kadar ödeme imkanı! Kredi çekeceklere müjde...
- Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Lav gibi patladı! Opel, Dacia, Renault, Citroen güncel fiyatları...
- Bankaların yarışı kızıştı! Faizler katlanarak gidiyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar, kaç TL kazanç sağlar?
- MSB son dakika duyurdu! 2.553 işçi alımı yapacak! İŞKUR ile MSB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Tercihler...
- Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...