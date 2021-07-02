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İstanbul Fatih'te taksiciler sopalarla birbirlerine girdi! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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İstanbul Fatih'te taksiciler sopalarla birbirlerine girdi! O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te dün saat 14.00 sıralarında Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde kaza sonrası tartışan iki taksici araçlarının bagajlarından aldıkları sopalarla birbirlerine girdi. Taksiciler bir türlü sakinleşmeyince araya girenler kavgayı ayırdı. Bir genç, taksicilerin ellerindeki sopaları alarak uzaklaşırken kavga ise saniye saniye görüntülendi.

Aynı yönde giden iki taksici çarpıştı. Araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce öndeki taksinin sürücüsü diğeriyle araç içinde kavgaya tutuştu.

Kavga ettikleri taksiden inen sürücüler araçlarının bagajlarını açarak ellerine geçirdikleri sopalarla birbirine saldırdı.

ARAYA GİREN GENÇ HER İKİ TARAFIN ELLERİNDEKİ SOPALARI ALDI

Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken bu sırada gelen bir genç her iki taksicinin elinde bulunan sopaları alarak oradan uzaklaştı.

Daha sonra tekrar kavgaya tutuşan sürücüleri yine çevredekiler ayırdı. Kavgada taksicilerden biri boğazından diğeri de elinden hafif yaralandı.

Kaza sırasında öndeki takside bulunan ve kavga nedeniyle büyük panik yaşayan kadın ve yanındaki kişi başka bir taksiye bindirilerek oradan uzaklaştırıldı.

Bir süre daha tartışan taksiciler daha sonra aralarında kaza tutanağı tutup anlaşarak olayı sonlandırdı. Kavga anları kameraya yansıdı.

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