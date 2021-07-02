Meteoroloji Genel Müdürlüğünden çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul ve Ankara için saat verildi! 5 günlük hava durumu

İŞTE METEOROLOJİ'NİN UYARI PAYLAŞIMLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.