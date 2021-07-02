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Kars’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.07.2021
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Kars’ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kars'ın Sarakmış ilçesinde öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı.

Kazada iki otomobildeki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 9 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Sarıkamış İlçe ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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