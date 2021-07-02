Kaza yaptı aracı olay yerinde bırakıp kaçtı



Görgü tanığı Ömer Salim Arslan, "Ben hemen şurada bulunan Yurtta görevliyim. Öğrenci arkadaşlar kazayı görmüşler bana söylediler. bende yakın olduğum için hemen geldim. Olay, BMW markalı araç makas atarken taksiye arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile taksi savrularak bariyerlere giriyor. Taksi şoförü yaralıydı. Ben hemen ambulansı aradım. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra hastaneye götürdüler. Galiba kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü alkollü olduğu için aracı bırakıp kaçtı." dedi.