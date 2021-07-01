Kahramanmaraş’ta ilginç olay! Kaldırımdaki çöp kutusunu...
Kahramanmaraş’ta bir şahıs kaldırımdaki çöp kutusunu söküp omuzuna alarak kayıplara karıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda yaşandı.
Kaldırımda yürüyen bir şahıs, bir anda çöp kutusunu yerinden sökmeye başladı.
Kısa sürede çöp kutusunu yerdeki bağlantısından söken şahıs, daha sonra omuzuna alarak bölgeden ayrıldı.
O anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilirken, çöp kutusunu omuzuna alan genç gözden kayboldu.
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