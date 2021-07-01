Kahramanmaraş’ta ilginç olay! Kaldırımdaki çöp kutusunu...

Kısa sürede çöp kutusunu yerdeki bağlantısından söken şahıs, daha sonra omuzuna alarak bölgeden ayrıldı.



O anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilirken, çöp kutusunu omuzuna alan genç gözden kayboldu.



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