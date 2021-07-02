Hakkari'de yeni böğü böceği türü keşfedildi

Türün, palearktik olarak geniş bir yayılım gösteren ve en büyük vücut ölçüsüne sahip olan böğ türlerini içeren Galeodes cinsine ait olduğunu aktaran Erdek, kentin biyocoğrafik olarak daha zengin bir faunaya sahip olduğunu ve bu bakımdan keşfedilmeyi bekleyen bakir bir bölge olduğuna vurgu yaptı.

Böğülerin örümcek olmadığını ve örümceklerin aksine zehirsiz bir araknid grubu olduğuna işaret eden Erdek, bunların herhangi bir et parçası üzerinden beslenmeyen avcı canlılar olduğunu kaydetti.