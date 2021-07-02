Engellileri darbeden saldırgan tutuklandı

SARHOŞ OLDMASI NEDENİYLE VURDUĞU ŞAHISLARI GÖRMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli Oğuzhan A. daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini, olay günü alkollü olduğunu ve darbettiği kişinin komşusuyla dalga geçtiğini öne sürerek "Ben de o gün sahte içki içiyordum. Çok sarhoş oldum, o kadar çok sarhoş oldum ki insanların omuzdan yukarısını yani başını göremiyordum. Omuzdan aşağısını gördüğüm için vurduğum şahısların kim olduklarını bilemedim. Yoksa kesinlikle böyle bir şey yapmazdım. Hatta beni alan polisler bile 'Oğuzhan o kadar sarhoştun ki burnunun ucunu bile göremiyordun' dediler" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.