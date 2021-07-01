Son dakika... Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 41 dereceyi görecek (İstanbul Ankara İzmir... 5 günlük hava durumu tahmini)

Bölge genelinin parçalı az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra, Eskişehir'in kuzeybatı kesimleri, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik'in iç ve güney kesimleriyle, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.