Son dakika... Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 41 dereceyi görecek (İstanbul Ankara İzmir... 5 günlük hava durumu tahmini)
Son dakika haberine göre; Meteoroloji, bunaltıcı sıcaklık yanında bazı bölgeler için gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Öte yandan Meteoroloji, bazı yerlerde sıcaklığın 41 dereceyi göreceğini açıkladı ve vatandaşlara uyarıda bulundu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer illerde hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük Meteoroloji’nin hava durumu tahmini…
SON DAKİKA: Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in bazı kesimlerinde yerel hafif sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini belirtirken, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise hava sıcaklıklarının 41 dereceyi bulacağını duyurdu.
Bölge genelinin parçalı az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra, Eskişehir'in kuzeybatı kesimleri, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik'in iç ve güney kesimleriyle, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise gün içerisinde sıcaklığın 41 dereceyi bulacağı öngörüldü.
Öte yandan günün en yüksek hava sıcaklıklarının yer yer 35 derece ve üzerine çıkması beklendiğinden, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 12-16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarıları yapıldı.
2 TEMMUZ
3 TEMMUZ
4 TEMMUZ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021? TYT, AYT, YDT sınav sonuçları ayın kaçında, hangi tarihte açıklanacak? Tercihler...
- Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...
- HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM'de HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu? Hayat Eve Sığar...
- Emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Zam tablosu...
- Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi?
- Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Temmuz'da kiralara ne kadar zam yapılacak? Son gelişmeler...
- Son dakika: Emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.500-2.000 TL beklentisi...
- Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?
- Lisans adayları heyecanla bekliyor! 2021 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav tarihi ne zaman?
- KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Şartlar...
- Sinemalar açıldı mı? 1 Temmuz bugün sinema salonları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema başladı mı?
- Son dakika: Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?