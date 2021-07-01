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Son dakika... Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 41 dereceyi görecek (İstanbul Ankara İzmir... 5 günlük hava durumu tahmini)

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Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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Son dakika... Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 41 dereceyi görecek İstanbul Ankara İzmir... 5 günlük hava durumu tahmini

Son dakika haberine göre; Meteoroloji, bunaltıcı sıcaklık yanında bazı bölgeler için gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Öte yandan Meteoroloji, bazı yerlerde sıcaklığın 41 dereceyi göreceğini açıkladı ve vatandaşlara uyarıda bulundu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer illerde hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük Meteoroloji’nin hava durumu tahmini…

SON DAKİKA: Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in bazı kesimlerinde yerel hafif sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini belirtirken, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise hava sıcaklıklarının 41 dereceyi bulacağını duyurdu.

Bölge genelinin parçalı az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra, Eskişehir'in kuzeybatı kesimleri, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik'in iç ve güney kesimleriyle, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise gün içerisinde sıcaklığın 41 dereceyi bulacağı öngörüldü.

Öte yandan günün en yüksek hava sıcaklıklarının yer yer 35 derece ve üzerine çıkması beklendiğinden, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 12-16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarıları yapıldı.

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