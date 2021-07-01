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Malatya'da kamyonet şarampole devrildi: 5 ağır yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.07.2021
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Malatya'da kamyonet şarampole devrildi: 5 ağır yaralı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde öğle saatlerinde, Sütlüce Mahallesi yakınlarında takla atıp şarampole devrilerek hurdaya dönen kamyonetteki sürücü dahil 5 kişi, ağır yaralandı.

Sivas yönüne giden Avni Yağmur (70) yönetimindeki 01 AAK 74 kamyonet, kontrolden çıkarak, takla atıp, şarampole devrildi.

Kazada, hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Avni Yağmur ile Hatice Takmaz (83), Murtaza Yağmur (74), Tuncay Metin (46) ve Cebrail Takmaz (53) yaralandı.

Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılarak, ambulansla Malatya Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisine başlanan 5 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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