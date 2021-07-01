Kısıtlamasız ilk pazar gününde 'yağmur' uyarısı! O ilde yaşayanlar dikkat: 10 dakikada sel yapacak

Sıcaklığı şu an yoğun şekilde hissetmemizin sebebi hem dereceden hem de nemden dolayı. Yağışla birlikte nem artacağı için 29 dereceyi 33 derecelerde hissedeceğiz. Şu anda da bunaltıcı sıcaklar var, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güney bölgelerde 40 derecelere yakın sıcaklıklar var.