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İstanbul'da arkadaşını döverek öldüren şahıs tutuklandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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İstanbul'da arkadaşını döverek öldüren şahıs tutuklandı

Büyükçekmece'de 24 Haziran günü gece saatlerinde 41 yaşındaki Selim Erdeğer'i restoran çıkışı döverek ölümüne neden olan Cezayir G. (44) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 24 Haziran günü Selim Erdeğer, arkadaşı İ.A. ile Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki bir mekâna oturmaya gitti.

Aynı mekâna daha sonra Selim Erdeğer'in bir başka arkadaşı Cezayir G. ve dört arkadaşı daha geldi.

İ.A.'nın ifadesine göre saat 00.10 sıralarında mekândan kalktıktan sonra otoparkta Selim Erdeğer ile Cezayir G.'nin de aralarında bulunduğu beş kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga esnasında Selim Erdeğer, Cezayir G.'den aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşerek başını sert bir cisme çarptı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken 3 çocuk babası Selim Erdeğer yaralı halde kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından polisler harekete geçti. 29 Haziran günü 13 adet suç kaydı bulunan şüpheli Cezayir G. ve 12 suç kaydı bulunan Ahmet Ç. Bahçelievler'de, 3 adet suç kaydı bulunan Can D.M. ve 17 adet suç kaydı bulunan Taner S. Büyükçekmece'de yakalanarak İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüpheliler, dün sabah emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Can D.M. ve Taner S. serbest bırakılırken, Ahmet Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezayir G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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