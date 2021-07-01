İstanbul'da arkadaşını döverek öldüren şahıs tutuklandı
Büyükçekmece'de 24 Haziran günü gece saatlerinde 41 yaşındaki Selim Erdeğer'i restoran çıkışı döverek ölümüne neden olan Cezayir G. (44) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre 24 Haziran günü Selim Erdeğer, arkadaşı İ.A. ile Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki bir mekâna oturmaya gitti.
Aynı mekâna daha sonra Selim Erdeğer'in bir başka arkadaşı Cezayir G. ve dört arkadaşı daha geldi.
İ.A.'nın ifadesine göre saat 00.10 sıralarında mekândan kalktıktan sonra otoparkta Selim Erdeğer ile Cezayir G.'nin de aralarında bulunduğu beş kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavga esnasında Selim Erdeğer, Cezayir G.'den aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşerek başını sert bir cisme çarptı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken 3 çocuk babası Selim Erdeğer yaralı halde kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
Olayın ardından polisler harekete geçti. 29 Haziran günü 13 adet suç kaydı bulunan şüpheli Cezayir G. ve 12 suç kaydı bulunan Ahmet Ç. Bahçelievler'de, 3 adet suç kaydı bulunan Can D.M. ve 17 adet suç kaydı bulunan Taner S. Büyükçekmece'de yakalanarak İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Şüpheliler, dün sabah emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Can D.M. ve Taner S. serbest bırakılırken, Ahmet Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Şartlar...
- Sinemalar açıldı mı? 1 Temmuz bugün sinema salonları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema başladı mı?
- Son dakika: Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?
- İl il OGM kura sonuçları sorgulama: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz itibarıyla maske takma zorunluluğu bitti mi? Son açıklamalar...
- 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? Sinovac veBioNTech aşı randevusu alma! 50 yaş ve üzeri...
- Hayranları merakla bekliyor... Elite 5. sezon ne zaman başlayacak? Elite 5. sezon gelecek mi, olacak mı?
- YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? TYT - AYT sonuçları...
- Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
- Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...
- Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- 3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? 3. doz aşı yapılacak mı, kimler olacak? Sağlık Bakanı açıkladı...