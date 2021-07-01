İstanbul'da arkadaşını döverek öldüren şahıs tutuklandı

Aynı mekâna daha sonra Selim Erdeğer'in bir başka arkadaşı Cezayir G. ve dört arkadaşı daha geldi.

İ.A.'nın ifadesine göre saat 00.10 sıralarında mekândan kalktıktan sonra otoparkta Selim Erdeğer ile Cezayir G.'nin de aralarında bulunduğu beş kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.