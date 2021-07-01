Karaman’da ‘Vatan-Bayrak’ diyerek yaşlı çiftin 160 bin lirasını dolandırdı

"POLİS ARKADAŞ 'VATAN' DİYECEK, SİZ DE 'BAYRAK' DEYİP PARAYI VERECEKSİNİZ"

R.G. ile telefon irtibatını hiç kesmeyen dolandırıcılar, yaşlı adama kesinlikle bu durumdan kimseye bahsetmemesini istedi. Yaşlı adamın tamamen inandığına kanaat getiren dolandırıcılar harekete geçti. R.G'den bankadaki tüm parasını çekmesini isteyen dolandırıcılar, paraları almak için evine sivil polis memuru göndereceklerini söyledi. Her şeyi planlayan dolandırıcılar yaşlı adama evine gelecek olan polis arkadaş 'Vatan' diyecek, siz de 'Bayrak' diyerek parayı arkadaşa vereceksiniz dedi. Yaşlı adamsa bir gün sonra eşiyle birlikte bankaya giderek hesabındaki 13 bin Euro ile 29 bin Türk Lirasını çekti. Yaşlı çift daha sonra evlerine gelen dolandırıcı Mehmet Y.'ye poşet içerisinde paraları teslim etti. Paraları alan dolandırıcılar ise hemen ticari araçla Karaman'ı terk etti.