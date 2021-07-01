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Amasya'da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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Amasya'da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında karar verildi. 5 kişi uyuşturucu satıcılığından tutuklandı.

Amasya'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il merkezinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan şahıslar adliyeye çıkarıldı.

A.G, Ö.G, R.T.G, M.A.K ve A.S tutuklandı. B.G ile S.P adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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