İstanbul’da terk edilen kadın göğsüne silah dayadı

Evden gelen sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta, özel harekat ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim olan L.S. ve erkek arkadaşı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.