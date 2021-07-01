İstanbul’da terk edilen kadın göğsüne silah dayadı
Son dakika haberine göre… Esenyurt'ta öğle saatlerinde sevgilisinin kendisini terk etmesini engelleme amacıyla göğsüne silah dayayan kadın hareketliliğe neden oldu.
Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde L.S. adlı kadın, 4 katlı apartmandaki yaşadığı eve ziyaretine gelen Büyükçekmece'de gece bekçisi olan erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı.
Sevgilisinin ayrılmak istediğini söylemesi üzerine kadın, erkek arkadaşının tabancasını alarak "İntihar edeceğim" diyerek tehdit etti.
Evden gelen sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafiğe kapatılan sokakta, özel harekat ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim olan L.S. ve erkek arkadaşı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
"ÇIĞLIKLARI DUYDUM"
Çığlıkları duyduğunu söyleyen L.S.'nin bir komşusu, "Evde televizyon izliyordum. Seslerin oradan geldiğini sandım. Daha sonra çığlıkları duydum. Bir kadının, 'İmdat, komşular yetişin' dediğini duydum.
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