Antalya’da kaza yapan hemşire Onur hayata veda etti! Annesinin sözleri yürek dağladı

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ateş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Onur Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ateş'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.