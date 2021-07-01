Antalya’da kaza yapan hemşire Onur hayata veda etti! Annesinin sözleri yürek dağladı
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli 25 yaşındaki hemşire Onur Ateş, gece saatlerinde Akdeniz Bulvarı'nda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Onur Ateş'in cenazesini almak için morga gelen annesi Seyran Ateş, "Üç ay önce memur oldun. Nerelere gidiyorsun. Beni de yanında götür" diyerek yürekleri dağladı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Onur Ateş, yeni aldığı motosikletiyle sahil yolunda seyir halindeyken, kontrolünü kaybetti. Motosiklet önce bir otomobile, ardından da direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Onur Ateş, motosikletten fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ateş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Onur Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ateş'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Oğlunun daha yeni göreve başladığını söyleyen Seyran Ateş'in, "Daha 3 ay önce memur oldun. 25 yaşındasın. Nerelere gidiyorsun. Beni de yanında götür. Birlikte gidelim" sözleri yürek burktu. Ateş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'in Anamur ilçesine götürüldü.
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