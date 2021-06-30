Küçükçekmece Gölü’nün rengi kızıla dönüştü! Vatandaş isyan etti

Çevre sakini Metin Sert, "Bazen koku oluyor, sabah erken saatlerde oluyor. Dalga çıktıkça kendi kendini yok ediyor. Doğal bir olay yani, bu mevsimlerde zaman zaman oluyor" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN