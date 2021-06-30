Küçükçekmece Gölü’nün rengi kızıla dönüştü! Vatandaş isyan etti
İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümünde suyun rengi kızıla döndü. Vatandaşlar gölde suyun renginin değişmesi nedeniyle çevreye yayılan kötü kokudan şikayet etti.
YAŞAM İHA
Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü değişen rengiyle dikkat çekti. Daha önce Menekşe Deresinin rengi değişirken, son olarak Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasında kalan gölün kızıla dönmesi çevre sakinlerinde endişeye yol açtı.
Gölün bir bölümünde yoğunlaşan renk değişimi nedeniyle kötü koku yayıldı.
Çevre sakini Metin Sert, "Bazen koku oluyor, sabah erken saatlerde oluyor. Dalga çıktıkça kendi kendini yok ediyor. Doğal bir olay yani, bu mevsimlerde zaman zaman oluyor" diye konuştu.
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