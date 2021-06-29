TikTok fenomeni Destina Masal Güler öldürüldü!

DESTİNA MASAL GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? DESTİNA MASAL GÜLER NEDEN ÖLDÜ?

Ankara'da yaşayan sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler (31), 4 aydır kaportacı Halil Mert'le sevgiliydi. Çift 13 Mayıs günü Halil Mert'in Mamak'taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı. Halil Mert jandarmada verdiği ifadede, "Kemal Çalık'la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık'tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı" dedi.

Jandarma ekipleri cinayeti çözmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi, görgü tanıklarıyla görüştü. Kemal Çalık'ın evinde yapılan aramada, saldırı sırasında üzerine giydiği kıyafetler ve Destina Masal Güler'in öldürüldüğü pompalı av tüfeği de ele geçirildi. Kemal Çalık 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.