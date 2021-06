Üniversiteli Berna Özcan'ın şüpheli ölümü! Sevgiliye yürek burkan veda

İzmir'de yaşayan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi 25 yaşındaki Berna Özcan, geçen cumartesi akşamı, Bornova'daki bir evde arkadaşlarıyla sohbet edip alkol aldı. Ancak genç kız, pazar sabahı aniden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Berna Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Önce sahte içkiden yaşamını yitirdiği iddia edilen Özcan'ın, gerçek içki içtiği ve ilk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla belirlenecek olan Berna Özcan, dün Kemalpaşa Bağyurdu mezarlığında toprağa verildi. Berna Özcan'ın kendisi gibi müzisyen ve aynı konservatuvarda eğitim gören erkek arkadaşı Burak Kısaoğlu'nun veda sözleri yürekleri burktu.



'SEVGİLİM, DOSTUM, SIRDAŞIMDIN...'

Kısaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim gülen yüzüm. Güzeller güzeli sevgilim. Şimdi buraya ne yazsam, ne söylesem boş. Sen bugün gittin ya artık benim yüzüm bir daha gülmeyecek. Çünkü sen sadece sevgilim değil en iyi dostum ve sırdaşımdın benim. Ben gönül defterini seninle açtım, şu saatten sonra da seninle kapattım. Seni her geçen gün daha çok sevmeye devam edeceğim. Umarım gittiğin yerde mutlusundur. Ama elbet bir gün göreceğim yine seni. Hani sana meleğim demem hep hoşuna giderdi ya gerçekten melek olup gittin. Sana hiçbir taziye cümlesini konduramıyorum. Hâlâ kabusta ve her an uyanacak gibi hayal ediyorum kendimi. 1 hafta sonra 1 sene olacaktı ilişkimiz. Hayatımda görüp geçirebileceğim en güzel bir seneyi geçirdim sayende. Yattığın yer nur mekanın cennet olsun meleğim" diye yazdı.