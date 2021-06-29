Son dakika: Isparta Türkiye genelinde listenin ilk sırasında yer aldı

"111 ÇOCUĞUMUZ KORUYUCU AİLE YANINDA"

Isparta'nın nüfusa oranla koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayısı bakımından Türkiye birincisi olduğunu kaydeden Kütük, kentte 111 çocuğun koruyucu aile yanında olduğunu söyledi. Kentte başarılı çalışmalara imza attıklarına değinen Yakup Kütük, "Koruyucu aile uygulaması bakımından tüm Türkiye geneline örnek çalışmalarımız var. Birkaç çocuğumuza bakan hatta Türkiye'de muhacir olarak bulunan diğer ülkelerden gelen, ailesi olamayan çocuklarımıza bakan bir modelimiz mevcut. Son 3-4 yıldır nüfusa oranla koruyucu aile bakımından başka illere birinciliği kaptırmadığımızdan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.





"5 YILDIR KORUYUCU AİLELİK YAPIYORUZ"

2 çocuğun koruyucu aileliğini üstelenen Adnan Sabri İnan, çok mutlu olduğunu söyledi. 5 yılı aşkın süredir koruyucu ailelik yaptıklarını ifade eden İnan, "Pandemiden dolayı biraz sıkıcı bir dönem geçti ama evin bahçesinde onları mutlu etmeye çalıştık. Bugün de böyle güzel bir etkinlik olmuş. İlk defa böyle evden uzaklaşmış oldu" dedi.