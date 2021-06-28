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İstanbul'da yokuş aşağı kayan minibüs dehşeti: 1 kişi hayatını kaybetti

Beykoz’da Gümüşsuyu Mahallesi, Mimar Sinan Sokak'ta akşamüstü sıralarında arabasını çalıştıran şahıs yokuş aşağı kayan minibüsünü durduramayınca yayalara çarparak bir eve girdi. Yaşanan talihsiz kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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İstanbul'da yokuş aşağı kayan minibüs dehşeti: 1 kişi hayatını kaybetti

İddiaya göre, 34 TA 2347 plakalı minibüsün sürücüsü aracını çalıştırmaya çalışırken yokuş aşağıya kayan arabasını durduramadı.

Durmayan araç, süt satışı yapan Serdar Aslan ve arabasının başında toplanan vatandaşların içerisine daldı. Yokuş aşağıya kayan araç daha sonra bir eve çarparak durabildi.

O sırada aracın başında toplanan vatandaşlar canlarını zor kurtarırken süt satan Serdar Aslan ağır yaralandı.

Çevredeki hastaneye kaldırılan Serdar Aslan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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