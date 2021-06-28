Adana’da kahreden görüntü! Bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıdı

Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana'ya gelip merkez Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi'ne yerleşen Semar ile Firaz Halluf çiftinin bir aylık kızları Hatice, önceki gün saat 07.30 sıralarında yanlarında yatarken yataktan düştü.