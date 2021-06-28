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Adana’da kahreden görüntü! Bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıdı

Adana'da 34 yaşındaki Suriye uyruklu Semar ile 36 yaşındaki Firaz Halluf  çiftinin bir aylık bebekleri Hatice yataktan düşüp öldü. Acılı baba Firaz Halluf, bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıdı. Otopsisinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan minik Hatice, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Adana’da kahreden görüntü! Bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıdı

Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana'ya gelip merkez Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi'ne yerleşen Semar ile Firaz Halluf çiftinin bir aylık kızları Hatice, önceki gün saat 07.30 sıralarında yanlarında yatarken yataktan düştü.

Sese uyanan çift, hareketsiz kalan bebekleri için sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, minik Hatice'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberle yıkılan baba Firaz Halluf, Hatice'nin cansız bedenini polis aracına kucağında taşıdı. Firaz Halluf'un ifadesi için polis merkezine götürülürken, kızının cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsisinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan minik Hatice, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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