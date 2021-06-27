Öğretmene büyük şok! İmzayı attı birikimlerini kaybetti

'BEBEĞİMİN, KOLTUĞUNU DAHİ ALDILAR'

Emrah Madenci'nin eşi edebiyat öğretmeni İpek Madenci ise

gözyaşlarına içinde bebeğinin kişisel eşyalarının bile araçla birlikte alındığını belirterek, "Ben en çok 11 aylık kızım İdil Madenci'nin puset, bebek seti ve araba koltuğunu otomobilimizden almadan götürülmesine kahroldum. Bayramda ailemizin yanına gidecektik. Öyle apar topar aracı götürdüler ki hiçbir şeyimizi alamadık. O kadar ani bir şekilde dolandırıldık. Bu durumda çok mağduruz. Bebeğimi iki gündür kucağımda okula götürmek zorunda kaldım. Bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. 4 yıldır Şanlıurfa'da görev yapmaktayım. Tüm birikimlerimizi evliliğimizden kalan altınlarımızla bu arabayı almıştık. Tüm emeklerimiz gitti" dedi.