Son dakika: Bursa'da feci kaza! Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araç hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.
Yeniceköy Mahallesi'nden çalıştıkları dinlenme tesisine gitmek için yola çıkanları taşıyan İlker Mutlu (24) yönetimindeki 16 AJC 797 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp beton aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan Rus vatandaşı Ahıska Türkü Anvarbek Tairov (20) ile Gülmira Tipi (17) yaşamını yitirdi, sürücü İlker Mutlu ile Feride Tipi (39) ve Emine Tipi (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ancak Emine Tipi de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Feride Tipi'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
KAZA KAMERADA
Bu arada kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aşırı hızla girdiği virajda yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptığı görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS 2. ve 3. oturum ne zaman yapılacak? AYT YDT sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM takvimi!
- Bugün yasak var mı? YKS günü 26 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saat kaçta başlayacak?
- YKS saat kaçta bitecek? 2021 YKS 1. Oturum TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? ÖSYM açıkladı!
- Sınava girmeden okunacak dualar neler? Sınavdan önceki gece okunacak dualar hangileri?
- YKS'ye girecek olan adaylara otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? 26 Haziran Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi?
- LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Lise tercih tarihleri belli oldu mu 2021?
- İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Survivor 2021 kim şampiyon oldu? Survivor kim kazandı, birinci oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıklıyor...
- Erzincan, Erzurum, Bingöl, Batman ve Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Survivor ödül ne kadar? Survivor şampiyonu kaç TL kazanacak? Survivor birincisinin ödülü nedir?
- Survivor SMS nasıl ve nereden atılır? Survivor'da oy kullanma SMS numarası ne? İşte ücreti...
- İkinci emeklilik fırsatı! Ve yeni dönem başlıyor! Ayda 200 TL...