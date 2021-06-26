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Son dakika: Bursa'da feci kaza! Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araç hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Son dakika: Bursa'da feci kaza! Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.

Yeniceköy Mahallesi'nden çalıştıkları dinlenme tesisine gitmek için yola çıkanları taşıyan İlker Mutlu (24) yönetimindeki 16 AJC 797 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp beton aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan Rus vatandaşı Ahıska Türkü Anvarbek Tairov (20) ile Gülmira Tipi (17) yaşamını yitirdi, sürücü İlker Mutlu ile Feride Tipi (39) ve Emine Tipi (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Emine Tipi de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Feride Tipi'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZA KAMERADA
Bu arada kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aşırı hızla girdiği virajda yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptığı görüldü.

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