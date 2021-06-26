Bakanlık olaya el koydu! Arnavutköy'deki Şamlar Gölü'ne oluk oluk zehir akıttılar

Derenin yakınındaki kot boyama fabrikasından bırakılan kimyasalın dereye ulaştığını belirleyen ekipler yaptıkları kontrollerde, "Çevre İzin ve Lisansı" bulunmayan fabrikanın faaliyetlerini durdurdu. Fabrikaya izinsiz faaliyetten de 96 bin 561 lira ceza kesildi.

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