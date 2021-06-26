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Bakanlık olaya el koydu! Arnavutköy'deki Şamlar Gölü'ne oluk oluk zehir akıttılar

Arnavutköy'de Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık bıraktığı belirlenen fabrikanın, "Çevre İzin ve Lisansı" bulunmadığı için faaliyetleri durdurulurken 96 bin 561 lira da ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2021
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Bakanlık olaya el koydu! Arnavutköy'deki Şamlar Gölü'ne oluk oluk zehir akıttılar

Arnavutköy'de bahçe ve bostanlar arasından geçerek Şamlar Gölü'ne ulaşan dere bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle renk değiştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Deredeki renkli atık sudan parmak izi analizi için numuneler alındı.

Yapılan inceleme sonucu dereye atık su üzerinden kimyasal bıraktığı belirlenen fabrika tespit edildi.

Derenin yakınındaki kot boyama fabrikasından bırakılan kimyasalın dereye ulaştığını belirleyen ekipler yaptıkları kontrollerde, "Çevre İzin ve Lisansı" bulunmayan fabrikanın faaliyetlerini durdurdu. Fabrikaya izinsiz faaliyetten de 96 bin 561 lira ceza kesildi.

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