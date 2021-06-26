Adana’da pazarda kadınların kâbusu olmuştu! Bisikletli kapkaççı yakalandı
Adana'da Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bir ay içerisinde pazar alışverişinden dönen 3 kadının boynundaki altın kolyeleri çalan bisikletli kapkaççı Yılmaz Karataş (46), polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin, kapkaç yaptığı bölgelerde keşif yaparken ve bir kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 22 Haziran günü, semt pazarından alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için Pazar arabasıyla yola çıkan G.E.'nin (42) arkasından yaklaşan cerrahi maskeli ve şapkalı bisikletli, kadının boynundaki altın kolyeyi alıp, kaçtı. Şüphelinin, G.E.'nin kolyesini çaldığı ve o bölgede keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İKİ KADININ DAHA ALTIN KOLYESİNİ ÇALDI
Bölgedeki 200'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, bisikletli kapkaççının Yılmaz Karataş olduğunu tespit etti. Karataş'ın, özellikle salı günleri kurulan semt pazarlarının bulunduğu bölgelerde bisikletle keşif yaptığı, benzer profildeki kadınların altınlarını çaldığını saptadı. Karataş'ın 25 Mayıs'ta Onur Mahallesi'nde pazar alışverişinden dönen F.G.'nin (38) boynundaki 25 gram altın kolye ile 8 Haziran'da Yeşilyurt Mahallesi'nde yine pazar alışverişinden dönen A.K.'nin (35) boynundaki 15 gram altın kolyeyi de çaldığı da tespit edildi.
POLİS, EVİNİN ÖNÜNDE ÖNLEM ALDI
Ekiplerin çalışması sonucu Karataş'ın, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde oturduğu tespit edildi. 24 Haziran gecesi evin bulunduğu sokakta önlem alan polis, saat 06.00 sıralarında Karataş'ı evine girerken yakaladı. Evde yapılan aramada kapkaç olaylarında kullanılan bisiklet ile şüphelinin üzerinde bir kuyumcunun kartviziti bulundu. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
KUYUMCU KOLYEYİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Polisin kartvizitten irtibata geçip, iş yerine gittiği kuyumcu, Karataş'ın, altın kolyeyi kendisine getirip 5 bin TL karşılığında sattığını söyledi. Kuyumcu, kapkaçtan elde edildiğini öğrendiği altın kolyeyi, ücret istemeksizin sahibine teslim edilmek üzere polise verdi. Polis de kolyeyi G.E. isimli kadına ulaştırdı. Karataş'ın, önceki tarihlerde çaldığı altın kolyelerin izine ise rastlanılmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul projesi temel atma töreni nerede yapılacak? Harita konumu...
- YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?
- YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
- YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...
- YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?
- YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası
- YKS 2. ve 3. oturum ne zaman yapılacak? AYT YDT sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM takvimi!
- Bugün yasak var mı? YKS günü 26 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saat kaçta başlayacak?
- YKS saat kaçta bitecek? 2021 YKS 1. Oturum TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? ÖSYM açıkladı!
- Sınava girmeden okunacak dualar neler? Sınavdan önceki gece okunacak dualar hangileri?
- YKS'ye girecek olan adaylara otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? 26 Haziran Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi?
- LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Lise tercih tarihleri belli oldu mu 2021?