Adana’da pazarda kadınların kâbusu olmuştu! Bisikletli kapkaççı yakalandı

İKİ KADININ DAHA ALTIN KOLYESİNİ ÇALDI

Bölgedeki 200'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, bisikletli kapkaççının Yılmaz Karataş olduğunu tespit etti. Karataş'ın, özellikle salı günleri kurulan semt pazarlarının bulunduğu bölgelerde bisikletle keşif yaptığı, benzer profildeki kadınların altınlarını çaldığını saptadı. Karataş'ın 25 Mayıs'ta Onur Mahallesi'nde pazar alışverişinden dönen F.G.'nin (38) boynundaki 25 gram altın kolye ile 8 Haziran'da Yeşilyurt Mahallesi'nde yine pazar alışverişinden dönen A.K.'nin (35) boynundaki 15 gram altın kolyeyi de çaldığı da tespit edildi.