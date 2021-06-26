Antalya Kepez'de acı olay! Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün işe başladığı öğrenilen Turgay Arslan (59) akşam saatlerinde iş yerinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Arslan'ın işletme içerisinde yer alan odun kesme makinesine yükleme yaptığı sırada fenalaştığı öğrenildi.
Olay, Kepez İlçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde bulunan kereste işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme içerisinde bulunan odunları kesme makinesine yükleyen Turgay Arslan (59), bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arslan'ın fenalaştığını gören arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölüm şüpheli görülmesi üzerine 155 polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiği yeri güvenlik şeridi içerisine alarak delil incelemesi yaptı. Öte yandan Arslan'ın acı haberini alan yakınları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Arslan'ın işe bu sabah başladığı öğrenildi.
Arslan ile aynı yerde çalışan Mustafa Çiçek gördüklerini şöyle anlattı: "3 arkadaş beraber çalışıyorduk. Turgay bir anda titremeye başladı. Baktım düşecek kucakladım yere yatırdım. Masaj yaptık. Sonra 112 ekiplerine haber verdik. Sonra hayatını kaybetti."
Yaşlı adamın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebi öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 YKS AYT YDT günü yasak var mı? 27 Haziran Pazar kısıtlama saatleri...
- Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...
- YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul projesi temel atma töreni nerede yapılacak? Harita konumu...
- YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?
- YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
- YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...
- YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?
- YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası
- YKS 2. ve 3. oturum ne zaman yapılacak? AYT YDT sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM takvimi!
- Bugün yasak var mı? YKS günü 26 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saat kaçta başlayacak?