Antalya Kepez'de acı olay! Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti

Olay, Kepez İlçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde bulunan kereste işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme içerisinde bulunan odunları kesme makinesine yükleyen Turgay Arslan (59), bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arslan'ın fenalaştığını gören arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.