Muğla Datça'da korkutan deprem! Son depremler 2021

AFAD DUYURDU! EGE'DE DEPREM

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; sarsıntı saat 18:44'te 5.45 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 54.43 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğüne dair farklı bir rakam açıkladı. Kandilli, depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.