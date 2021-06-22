Muğla Datça'da korkutan deprem! Son depremler 2021
Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde 3,9 büyüklüğüde deprem meydana geldi. Yaşanan son deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından depremin büyüklüğü/şiddetine yönelik farklı veriler açıklandı. Yaşanan son depremle ilgili ayrıntılar haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise 4.1 olarak duyurdu.
AFAD DUYURDU! EGE'DE DEPREM
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; sarsıntı saat 18:44'te 5.45 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 54.43 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğüne dair farklı bir rakam açıkladı. Kandilli, depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
GECE BOYUNCA DEPREMLER SÜRÜYOR
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün gecede 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bildirilmişti.
Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, depremin ilçede hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok. Jandarma ve polis ekiplerimizin de sorumluluk alanlarında yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı." dedi.
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