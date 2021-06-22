Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni açıklama! Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar yükselecek I İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.