Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni açıklama! Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar yükselecek I İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren yükselişe geçeceği açıklandı. Peki önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu... İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının Çarşamba günü itibariyle yükseleceği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
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