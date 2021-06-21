Yaz 2021 Doodle oldu! 21 Haziran yaz gündönümü nedir? En uzun gün kaç saat sürer? Ekinoks tarihleri...
21 Haziran yaz gündönümü nedir? Dünya genelinde en çok kullanılan arama motoru Google tarafından özel günler için Doodle hazırlanıyor. Bugünkü Doodle sayfasında 21 Haziran yaz gündönümüne yer verildi. Yaz gündönümü, en uzun gün olarak kabul ediliyor. Yaz gün dönümünde, kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar. 21 Haziran, yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Peki, 21 Haziran yaz gündönümü nedir? En uzun gün kaç saat sürer? İşte 2021 ekinoks tarihleri...
Bugün en uzun gün olarak kabul edilen yaz gündönümü! En kısa gece ve en uzun gündüzün yaşandığı 21 Haziran tarihi ile ilgili araştırmalar başladı. Dev arama motoru Google'ın hazırladığı "Yaz 2021" Doodle'ı sonrasında yaz gündönümü hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 21 Haziran yaz gündönümü nedir? En uzun gün kaç saat sürer? İşte 2021 ekinoks tarihleri ve yaz gündönümü hakkında merak edilen her şey...
YAZ 2021 DOODLE OLDU!
İşte Google tarafından hazırlanan 'Yaz 2021' Doodle'ı;
21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR? EN UZUN GÜNDÜZ...
Yılın en uzun gün ve gecesi olan 21 Haziran'da yaz gündönümü şöyle gelişmektedir: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir ve güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü),Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.
Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.
Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat süreyle gece yaşanır.
Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.
EN UZUN GÜNDÜZ NEREDE YAŞANACAK?
21 Haziran yaz gündönümünün kış başlangıcı sayıldığı Güney Yarım Küre'de bugün en uzun gece ve en kısa gündüz yaşanır.
Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken Güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır.
Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz gün dönümünde saat 12 olduğunda Güneş dik bir açıyla gelir ve Yengeç Dönencesi'nde gölge boyu sıfır olur.
GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ
21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.
21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.
23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.
21 Aralık (Kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede kış başlarken güney yarım kürede yaz başlar.
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