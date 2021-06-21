Yaz 2021 Doodle oldu! 21 Haziran yaz gündönümü nedir? En uzun gün kaç saat sürer? Ekinoks tarihleri...

Bugün en uzun gün olarak kabul edilen yaz gündönümü! En kısa gece ve en uzun gündüzün yaşandığı 21 Haziran tarihi ile ilgili araştırmalar başladı. Dev arama motoru Google'ın hazırladığı "Yaz 2021" Doodle'ı sonrasında yaz gündönümü hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 21 Haziran yaz gündönümü nedir? En uzun gün kaç saat sürer? İşte 2021 ekinoks tarihleri ve yaz gündönümü hakkında merak edilen her şey...

YAZ 2021 DOODLE OLDU!

İşte Google tarafından hazırlanan 'Yaz 2021' Doodle'ı;