Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet Camız bulundu!
Son dakika haberine göre; Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet Camız, AFAD ve Jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kız çocuğu, gece saatlerinde bulundu ve ailesine teslim edildi.
Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet Camız, AFAD ve Jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundu.
Üstünler Mahallesi Karaburun Plajı yol ayrımı yakınlarında, küçükbaş hayvanların bulunduğu alanda dedesi Halil Camız'la birlikte ağıldaki çadırlarda kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız'dan öğle saatlerinden itibaren haber alınamadı.
Dede Halil Cambaz'ın yoldan geçen jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra il merkezinden gelen komando ve AFAD ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yoğun arama tarama çalışmaları sonucu kız çocuğu, gece saatlerinde bulundu ve ailesine teslim edildi.
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