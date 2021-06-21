21 Haziran 2021, Pazartesi
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Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet Camız bulundu!

Son dakika haberine göre; 'da kaybolan 11 yaşındaki , ve Jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kız çocuğu, gece saatlerinde bulundu ve ailesine teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2021
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Konya'da kaybolan 11 yaşındaki Kıymet Camız bulundu!

'da kaybolan 11 yaşındaki , ve Jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundu.

yol ayrımı yakınlarında, küçükbaş hayvanların bulunduğu alanda dedesi 'la birlikte ağıldaki çadırlarda kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız'dan öğle saatlerinden itibaren haber alınamadı.

Dede Halil Cambaz'ın yoldan geçen jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine, ekiplerinin yanı sıra il merkezinden gelen komando ve AFAD ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yoğun arama tarama çalışmaları sonucu kız çocuğu, gece saatlerinde bulundu ve ailesine teslim edildi.

Kaybolan 11 yaşındaki kız bulundu! KAYBOLAN 11 YAŞINDAKİ KIZ BULUNDU!

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