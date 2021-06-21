Ümraniye'den acı haber! Yangında hayatını kaybetti



Görgü tanığı Ertaç Aydın, "Bir anne ile çocuğu vardı. Çocuk ve kadına müdahale sırasında çok uğraştılar" dedi. Tuncay Kurulay, "Çıktığımızda üst katımızın yandığını gördük. 'İçerde insan var mı ?' diye bize sordular. Bilmiyoruz dedik. Kapıyı kıracaklarına camdan girmeye çalıştılar. Haliyle geç oldu. 20 dakika sonra da içerden insanları çıkardılar" şeklinde konuştu.